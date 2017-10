radiohashtag+ entscheidet sich für STUDIO GONG

[München] Zum Portfolio der STUDIO GONG gesellt sich ein weiterer Sender: das neue Programm radiohashtag+. Der Sender ist über DAB+ in ganz Mittelfranken und im Web über www.radiohashtagplus.de zu empfangen. Weitere Frequenzen und andere Verbreitungswege werden sicher bald hinzukommen, um die attraktive Zielgruppe in allen Lebenslagen erreichen zu können. Radio Hashtag+ ist mit der Zielsetzung gestartet, die Jugend und Junggebliebene in der gesamten Region Mittelfranken mit aktueller Musik und redaktionellen Inhalten zu versorgen. Im Frühjahr 2017 betrug der Anteil der digitalen Radionutzung (DAB+ und Internet) 57 Prozent, 8 Prozentpunkte mehr als im Herbst 2015. Im selben Zeitraum sank die UKW-Nutzung auf 43 Prozent. Bereits auf 1. Januar 2015 wurde die UKW-Verbreitungspflicht gelockert und auf 1. Juli 2016 die finanzielle Unterstützung der DAB+-Verbreitung während des Migrationsprozesses verbessert. Zudem läuft seit Februar 2017 die Informationskampagne „Radio zieht um“. Auch die Radiobranche selbst ist sehr aktiv: bereits sind 56 der 57 UKW-Radios der SRG und der privaten Stationen auch über DAB+ empfangbar.

zur Pressemeldung