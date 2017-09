NDR Radioprogramme in der Region Göttingen über DAB+

[Hamburg] Radiohörer in Raum Göttingen bekommen ihre NDR Programme jetzt in noch besserer Qualität. Der neue DAB+ Sender Göttingen versorgt die Region zwischen Northeim und Friedland in Niedersachsen. Auch in Moringen, Hardegsen, Dransfeld, Rosdorf und Nörten-Hardenberg sind die NDR Hörfunkprogramme künftig über Antenne im modernen Digitalradio (DAB+) zu empfangen. Zum Programmangebot des DAB+ Senders gehören die über UKW ausgestrahlten NDR Angebote wie NDR 1 Niedersachsen, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Blue, NDR Plus und NDR Info Spezial zu hören.

