LMS startet Interessensbekundungsverfahren zu DAB+

[Saarbrücken] Der Medienrat der LMS hat auf Vorschlag des Direktors der Landesmedienanstalt Saarland (LMS) einen strukturierten und transparenten Prozess für den Ausbau des digitalen Radios im Saarland in die Wege geleitet. „Wir wollen mit Hilfe eines Interessensbekundungsverfahrens für die Verbreitung von Digitalradio-Angeboten im Saarland klären, welches Interesse bei Anbietern von privatem Hörfunk- und Telemedien sowie Plattformbetreibern an DAB+ im Saarland besteht, um dann einen Weg zu wählen, der für unser Land den größtmöglichen Beitrag zur Medienvielfalt bedeutet“, so der Vorsitzende des Medienrates, Prof. Dr. Stephan Ory. Der Call for Interest richtet sich an Hörfunkveranstalter, Plattformanbieter sowie Anbieter von Telemedien. Diese sind aufgefordert, bis zum 28. Oktober 2017 eine entsprechende Interessensbekundung bei der LMS abzugeben.

zur Ausschreibung