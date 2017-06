25 Jahre Lokalrundfunktage Nürnberg

[Nürnberg] Am 4. und 5. Juli treffen sich die Radio- und Fernsehmacher wieder in Nürnberg. In diesem Jahr feiern die Lokalrundfunktage 25-jähriges Jubiläum. Programm, Marketing, Technik – was gibt es Neues im lokalen Rundfunk? Was sind die innovativen Ideen? Und in welche Richtung entwickeln sich die lokalen Radio- und TV-Sender? Das Programm bietet internationale Speaker und spannende Diskussionsrunden. Die Bayern Digital Radio wird als Aussteller vertreten sein und als Ansprechpartner für das Thema DAB+ vor Ort sein.

