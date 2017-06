Stefan Raue wird neuer Deutschlandradio-Intendant

[Berlin] Der Deutschlandradio- Hörfunkrat hat Stefan Raue (58) in öffentlicher Sitzung am 8. Juni in Köln mit 26 von 36 Stimmen als neuen Intendanten gewählt. Er tritt sein Amt am 1. September 2017 an. Der derzeitige MDR-Chefredakteur war einstimmig vom Verwaltungsrat vorgeschlagen worden. Der amtierende Intendant Dr. Willi Steul (66) hatte im November 2016 sein Amt vorzeitig zur Verfügung gestellt. Er leitet Deutschlandradio seit April 2009 und hat in dieser Zeit die Modernisierung und Profilierung der drei Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova erfolgreich vorangetrieben und vor allem auch die Etablierung des Radiostandards DAB+ forciert.

zur Pressemeldung