[Pfaffenhofen] Die PN Medien GmbH in Pfaffenhofen a. d. Ilm hat mit Edmund Soutschek einen äußerst erfahrenen Journalisten und Programmmacher aus der „analogen“ Radiowelt für ihre beiden DAB+ Senderketten „Radio Ilmwelle“ und „pn eins“ gewinnen können. Soutschek, der seit knapp 30 Jahren alle Entwicklungen in der bayerischen Radiolandschaft miterlebt und mitgestaltet hat, bringt ab sofort bei den Radioneulingen an der Ilm sein gesamtes Radio Know How ein.

