MA I: Starker Zuwachs für DRadio Wissen

[Berlin] Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und DRadio Wissen bauen ihre Spitzenstellung unter den gehobenen Programmen weiter aus. Laut der heute veröffentlichten Media Analyse 2017 I konnte der Deutschlandfunk bei der Tagesreichweite (Montag bis Freitag) erneut leicht zulegen und kommt nun auf über 1,6 Mio. Hörer. Bei Deutschlandradio Kultur und DRadio Wissen fallen die Steigerungsraten noch deutlicher aus: Deutschlandradio Kultur wird nun von mehr als 540.000 Menschen werktäglich eingeschaltet (plus 4 Prozent), das ausschließlich digital verbreitete DRadio Wissen erreicht inzwischen 32.000 jüngere Menschen (plus 68 Prozent). Deutschlandradio-Intendant Dr. Willi Steul äußerte sich erfreut und sieht darin einen Ansporn, das Programm kontinuierlich an den Anforderungen der digitalen Welt auszurichten.

