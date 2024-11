Fraunhofer IIS präsentiert erste Integration der neuen Notfallwarnfunktion in DAB+ Head Units und als Empfänger-Modul

(Erlangen) Das Fraunhofer IIS implementiert als erster Technologieentwickler den neuen Warnstandard EWS/ASA von WorldDAB in seine DAB+ ContentServer Technologie und in Empfängerlösungen für Digitalradio. Die Implementierung wurde während des Deutschen Warntags getestet und als On-Air-Showcase vorgeführt. Öffentlich-rechtliche und private Rundfunkanstalten sowie Gerätehersteller können die Innovation ab sofort über ein Upgrade ihrer DAB-Content-Server Technologie erhalten.

In Notfällen ist zuverlässige und effiziente Kommunikation von größter Wichtigkeit. Digitalradio ist ein äußerst robustes, vertrauenswürdiges Medium mit landesweiter Reichweite. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung von Warnungen und Informationen an die Bevölkerung. Die Digitalradio-Technologie DAB+ ist in Europa für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit in Notfällen bekannt. Kommt es bei einer Gefahrensituation auf jede Minute an, etwa bei einem Zwischenfall in einem Chemiewerk, muss die Kommunikation zwischen Warnstellen und Bevölkerung unbedingt klar und breit zugänglich sein.

EWFplus für die DAB-Plattform hilft hierbei ab jetzt noch besser, indem es mit der neuen Funktion ASA – Automatic Safety Alert Empfangsgeräte aus dem Standby-Modus heraus einschaltet. WorldDAB hat kürzlich die Standardisierung dieser neuen, verbesserten Alarmfunktion des Katastrophenwarnsystems Emergency Warning System (EWS) abgeschlossen. Das neue Feature entstand unter entscheidender Mitwirkung des Fraunhofer IIS und steht ab sofort für zertifizierte Empfangsgeräte bereit. DAB-Content-Server, das DAB+ Head-End-System von Fraunhofer, implementiert als erste Lösung den vollen Funktionsumfang des neuen Standards.

Getestet und bewährt: Zuverlässigste Warnung mit EWS/ASA

Die EWS/ASA-Warnfunktion schaltet im Standby befindliche Empfangsgeräte ein und sorgt so dafür, dass Warnstellen wichtige Informationen jederzeit schnell und zuverlässig übermitteln können. Dabei stellt die EWS/ASA Geofencing-Funktion sicher, dass ausschließlich Empfangsgeräte in betroffenen Gebieten auf Alarmsignale reagieren, und nicht alle, die sich im DAB-Abdeckungsbereich befinden.

Im Rahmen des Deutschen Warntags am 12. September 2024 hat das Fraunhofer IIS den neuen Alarmstandard EWS/ASA für DAB+ gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen Sendern BR, hr, rbb und SWR getestet und vorgestellt.

Umfassend warnen mit einer Kombination von Alarmsignal-Standard, Audioausgabe und Text

EWS/ASA ist ein integraler Bestandteil von EWFplus und damit von einer breit aufgestellten Lösung für die Warnung der Bevölkerung über das Digitalradio DAB+. EWFplus kombiniert die EWS/ASA-Warnfunktion mit Audio-Ansagen und liefert über den Journaline-Service erweiterte Textinformationen. Bereits im Einsatz befindliche TELESTAR EWF-Empfänger erhalten schon bald alle EWFplus-Funktionen inklusive des neuen EWS/ASA-Warnsignal-Standards über ein Firmware-Upgrade.

Die EWFplus-Katastrophenwarnung einschließlich des neuen EWS/ASA-Alarmierungsfeature gehört ab sofort zum Funktionsumfang des Fraunhofer DAB ContentServers. DAB-Rundfunkveranstalter, Netzbetreiber und Entwickler von Empfangsmodulen und -geräten profitieren von den neuen Funktionen sowohl für das Erzeugen von DAB+ Rundfunk-Signalen und -Ausstrahlungen als auch im Rahmen der detailgenauen Analyzer-Funktion für elektronischen Datentransfer (ETI/EDI). DAB ContentServer-Kunden mit aktivem Software Update Support Plan haben bereits Zugang zu dem neuen Feature.

Die ebenfalls vom Fraunhofer IIS erhältliche Implementierung der EWFplus Funktion als Software-Modul ermöglicht die einfache Aufrüstung bestehender DAB+-Empfänger und Chipsätze beziehungsweise Plattformen auf den WorldDAB-Standard EWS/ASA und die volle EWFplus-Funktionalität.

Mehr Sicherheit und Reichweite dank EWFplus

EWFplus stellt eine vollständige und inklusive Übertragung von Notfallwarninhalten sicher: Mit der erweiterten Textanwendung Journaline lassen sich hörgeschädigte Nutzer durch Text und eingebettete Bilder erreichen, mehrsprachige Informationen für Nicht-Muttersprachler und Reisende bereitstellen und detaillierte Anweisungen und Informationen liefern, die nicht als Audiodurchsage verfügbar gemacht werden können. Journaline ermöglicht es Radionutzenden, über eine einfache Menüstruktur auf dem Bildschirm des DAB+-Empfängers auch ohne Internetverbindung auf relevante Informationen zuzugreifen. So können sie abhängig von Art und Region des aktuellen Ereignisses mit wenigen Klicks direkt auf ihrem Radiogerät nach nahegelegenen Notunterkünften oder Sammelstellen inklusive aller notwendigen Informationen suchen.

Fraunhofer arbeitet eng mit Rundfunkanstalten und Empfangsgeräteherstellern auf der ganzen Welt zusammen und kooperiert mit nationalen Katastrophenschutzbehörden, um die volle EWF/EWFplus-Funktionalität auf Digitalradio-Empfängern zur Verfügung zu stellen und eine umfassende Warnabdeckung aufzubauen.

