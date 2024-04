Projekt ART: Erfolgreicher Abschluss – Testaussendungen noch bis Juni 2024

(München) Das bayerische Digital Radio-Projekt ART (Announcement Radio Toolbox) steht vor einem erfolgreichen Abschluss. Alle Ergebnisse sind im heute veröffentlichten Abschlussbericht abrufbar. In den letzten 14 Monaten wurde unter Leitung der Bayerischen Medien Technik (bmt) und gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), der Mediaschool Bayern, der Bayerische Lokal-Radioprogramme (BLR) und der Bayern Digital Radio (BDR) die Verknüpfung unterschiedlicher DAB-Hörfunkprogramme mittels DAB-Announcements (Durchsagen) erprobt. Das Projekt wurde von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert.

Die Hörerinnen und Hörer konnten in einem DAB+ Empfänger dabei ─ nach eigenen Präferenzen – fünf Musikfarben (“TEST BayernSOUND”, “TEST Country”, “TEST Elektro”, “TEST Jazz” und “TEST RnB/Soul”) mit fünf Informationskategorien (Verkehr, Nachrichten, Wetter, Wirtschaftsnachrichten und Sport) kombinieren, um ein individuell kombiniertes Programm aus Musik und Informationsbeiträgen zu erzeugen. Die dabei genutzte Technik ist Teil des DAB-Standards und in verschiedenen Empfangsgeräten verfügbar.

Zur Realisierung wurde ein cloudbasiertes virtuelles Playout aufgebaut und der Betrieb von virtualisierten DAB-Multiplexern erprobt, sowie eine IP-basierte Zuführung über das Internet genutzt. Sowohl die automatisierte KI-gestützte Erzeugung von Audiobeiträgen als auch begleitende Cover Art wurden erprobt. Die Dienste wurden im Testnetz auf dem Kanal 10D ausgesendet. Die Testsendungen enden im Juni 2024.

Mit einem Aufruf in einschlägigen Foren sowie durch die Ausgabe von DAB+-Testgeräten der Firma Telestar wurden die Testprogramme und die dazu angebotenen Announcements über mehrere Monate von Hörerinnen und Hörern getestet und im Rahmen einer nicht repräsentativen Umfrage ausgewertet. Das Angebot wurde von einer deutlichen Mehrheit der Testteilnehmenden sehr positiv bewertet. Sowohl an Programmen mit verschiedenen Musikfarben, die bisher im Hörfunk kaum vertreten sind, als auch an der Verknüpfung mit Informationsbeiträgen durch Announcements (Durchsagen) besteht ein sehr großes Interesse. Exemplarisch wurde eine Reihe von Empfängern, insbesondere im Automobilbereich, in Bezug auf die Nutzbarkeit des Dienstes untersucht.

Eine Umsetzung im Regelbetrieb ist auf unterschiedliche Weise möglich. Dies gilt auch für bereits etablierte Programmangebote und setzt dabei auf bereits im Markt befindliche Empfangsgeräte sowie die im Projekt erprobte Funktionalität auf. Die verschiedenen Szenarien werden im Abschlussbericht näher erläutert.

Sämtliche Vollprogramme können die vorhandenen Inhalte, wie Nachrichten, Sportinfos, Wetterinformationen und Veranstaltungshinweise – wie aktuell bereits Verkehrsdurchsagen –mit den DAB-Announcement-Typen signalisieren. So kann es gelingen Nutzende anderer lokaler Musikquellen, z.B. Musikstreaming-Dienste, zum Hörfunk zu bringen.

Eine Umsetzung ist, mit geringem zeitlichem Vorlauf und ohne größeren Aufwand möglich. Vor allem die Möglichkeit „Nachrichten“ – in Form einer Durchsage (eines Announcements) – selbst aktivieren zu können, ist bei den Testenden auf sehr großes Interesse gestoßen.

