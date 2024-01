Senderliste aktuell halten: Regionalisierte hr-Programme über DAB+

(Frankfurt) Die Radioangebote des Hessischen Rundfunks bieten seit Mitte 2023 noch mehr Themen aus den hessischen Regionen. Die Digitalradios zeigen seither neue Regionalvarianten für hr1, hr3 und hr4 an, damit die Hörer*innen nun noch mehr regionale Beiträge aus ihrer Heimat hören können. Dafür ist es wichtig (falls noch nicht geschehen), einen Sendersuchlauf oder empfängerabhängig einen Werksreset durchzuführen.

Mit dem Digitalradio DAB+ können interessierte Hörer*innen für hr1, hr3 und hr4 die regionalen Programm-Services für die Bereiche „Nordhessen“, „Mittelhessen“ und „Rhein-Main“ in allen Teilen Hessens am Empfänger auswählen und hören.

Für diese Änderungen musste der hr technische Anpassungen an seinem DAB+ Ensemble „hr Radio“ im Frequenzblock 7B (190,64 MHz) vornehmen. Hiervon sind alle sechs, über DAB+ ausgestrahlten hr-Programme, betroffen. Es wird den Teilnehmer*innen deshalb empfohlen, einen neuen Programmsuchlauf bei ihren Radios zuhause und im Auto durchzuführen. Auch sollte im Anschluss an den Suchlauf die Favoritenliste des Radios mit der Funktion „inaktive Sender löschen“ bereinigt werden, um alte Einträge zu entfernen. Bei Autoradios kann es zudem sinnvoll sein, nach dem Suchlauf das gewünschte hr-Programm auf die jeweilige Stationstaste neu abzuspeichern. Falls dies erfolglos bleibt, empfiehlt es sich, das Gerät auf die Werkseinstellungen des Geräts mittels der Reset-Funktion zurückzusetzen. Hierauf erfolgt in den meisten Fällen ein automatischer Sendersuchlauf.

Über UKW gibt es die regionalisierten Empfangsmöglichkeiten zusätzlich für die Bereiche „Osthessen“ und „Südhessen“. Diese sind dann allerdings abhängig vom jeweiligen Sendegebiet empfangbar.

