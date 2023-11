MEISTERSTÜCK (Gen.2) und MAESTRO Quantum setzen neue Maßstäbe im All-In-One- und HiFi-Segment

(Neuss) Die sonoro audio GmbH, einer der führenden Anbieter hochwertiger Audioprodukte, hat zwei seiner beliebtesten Musiksysteme neugestaltet. Das MEISTERSTÜCK (Gen.2) wartet mit völlig neuem, ikonischem Design und zusätzlichen Musikquellen auf, während der MAESTRO Quantum überarbeitetes Design und erweiterte Verbindungsmöglichkeiten bündelt. Beide Musiksysteme bieten dank technischer Weiterentwicklung ein weiter optimiertes und noch immersiveres Klangerlebnis verglichen mit den Vorgängermodellen. Das MEISTERSTÜCK (Gen.2) ist für 1.399 Euro und der MAESTRO Quantum für 1.999 Euro im Fachhandel und auf sonoro.com ab sofort erhältlich. Der MAESTRO Quantum wird in drei Farben angeboten: Schwarz (matt)/Schwarz, Weiß (matt)/Silber und Schwarz (hochglänzend)/Silber, das MEISTERSTÜCK (Gen.2) ebenfalls in Schwarz (matt)/Schwarz, Weiß (matt)/Silber und zudem in Graphit (matt)/Silber.

