ANTENNE BAYERN GROUP vergrößert Reichweite und setzt weiterhin auf Multi-Brand-Strategie

(Ismaning) Die heute vorgestellte ma 2023 Audio I bescheinigt der ANTENNE BAYERN GROUP weiteres Wachstum beim weitesten Hörerkreis, der bei knapp 13,6 Mio. (+0,4 %) Menschen liegt, die in den letzten vier Wochen ANTENNE BAYERN oder ROCK ANTENNE gehört haben. Die Tagesreichweite (Montag bis Freitag) der ANTENNE BAYERN Plus-Kombination wurde um +1,5 % auf 3,4 Mio. Menschen gesteigert, der Wert Hörer:innen pro Tag bleibt bei rund 5,8 Mio. stabil. Im Kernmarkt Bayern konnten sowohl ANTENNE BAYERN als auch ROCK ANTENNE die Hörer:innen pro durchschnittlicher Stunde steigern. Gleichzeitig setzt die ANTENNE BAYERN GROUP bundesweit auf eine Multi-Brand-Strategie.

„Der gesamte Radio- und Audio-Markt befindet sich weiterhin im Umbruch. Hörerinnen und Hörer haben immer mehr digitale Auswahl, sei es via DAB+ oder Online Audio. Vor diesem Hintergrund müssen wir Radiosender zu Publishern von vielfältigen linearen und non-linearen Angeboten werden“, erklärt Felix Kovac, CEO der ANTENNE BAYERN GROUP zu den Gesamtergebnissen der heute vorgestellten Media-Analyse Audio. „Wir haben bereits vor Jahren darauf reagiert und gestalten die Transformation proaktiv, indem wir unsere Marken konsequent durch unsere Streaming- und ergänzende Podcast-Angebote vertikal diversifizieren. Darüber hinaus investieren wir bewusst und nachhaltig in neue nationale Audio-Brands wie OLDIE ANTENNE oder neue Märkte in Nordrhein-Westfalen mit ANTENNE NRW sowie NRW1. Dabei versprechen wir uns mittelfristig noch mehr Reichweite – egal auf welchem Verbreitungsweg.“

Im Kernmarkt Bayern haben sich ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE weiterhin gut behauptet und ihre Stundenreichweite ausgebaut. „Dass wir national in der Stundenreichweite innerhalb des Markt-Trends verlieren, gleichzeitig in nahezu allen anderen Werten unsere Reichweite stabilisieren oder steigern, muss im Kontext der insgesamt rückläufigen Verweildauer betrachtet werden. Die Audio- und gesamte Medienangebotsvielfalt wächst kontinuierlich; um unser Kerngeschäft auszubauen, setzen wir daher auf eine Multi-Brand-Strategie im Rahmen unserer Transformation vom Radio- zum Audio-Publisher im gesamten deutschsprachigen Raum. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer auf allen Kanälen, also über UKW oder DAB+ sowie online erreichen.“

Abschließend dankt Felix Kovac dem gesamten Team der ANTENNE BAYERN GROUP: „Nur mit eurem Engagement und eurer Leidenschaft gelingt es uns, Millionen von Menschen jeden Tag zu begeistern. Gemeinsam gestalten wir die digitale Transformation zu einem der führenden Audio-Publisher im deutschsprachigen Raum.“

