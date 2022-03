DAB+-Radio ganz persönlich: Design Dein Radio

[München] Mit der neuen Webseite design-dein-radio.de kann man nun den Look von ausgewählten DAB+-Radios ganz individuell entwerfen – entweder für sich oder als persönliches Geschenk für Familie und Freunde. Dank eines einfach zu bedienenden Designer-Tools wird die Gerätefront mittels Farben, Schriften, Emojis, Cliparts oder eigener Bilder gestaltet. Das Tool zeigt dabei in Echtzeit das finale Design am Bildschirm an. Der persönliche Entwurf kann dann direkt über den angegliederten Shop als hochwertige Selbstklebefolie bestellt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, den Aufkleber allein oder bei Bestellung als Set bereits fertig konfektioniert auf dem passenden, mitbestellten Radio zu erwerben. Shopbetreiber ist die Werbeagentur Butterbrot&Kaviar.

Das Onlineangebot wurde von der Bayern Digital Radio in Kooperation mit der Firma TechniSat entwickelt und von den Firmen nexxoo Apps & Internet GmbH und Butterbrot&Kaviar umgesetzt. Zum Start der Webseite sind aktuell die beiden TechniSat Radiomodelle DIGITRADIO 1 und VIOLA 2 zum Selbstgestalten verfügbar. Die Modelle wurden bisher zehntausendfach verkauft, so dass bereits eine große Zielgruppe besteht, die nun ihrem Radio einen neuen, individuellen Look geben kann. Der Shop steht grundsätzlich allen Herstellern von DAB+-Radios zur Verfügung, so dass das Angebot an Radiomodellen in der nächsten Zeit sukzessiv erweitert wird und dann noch mehr Platz für Kreativität bietet. Interessierte Endgerätehersteller können sich an die BDR wenden.

Die Webseite design-dein-radio.de ist insbesondere ein Angebot an alle DAB+-Radiostationen, die dieses Tool für die Promotion ihres Programms einsetzen können. Vorstellbar sind dabei u.a. Designwettbewerbe mit Hörerinnen und Hörern, Klein- und Kleinstauflagen von Radios im eigenen Corporate Design oder eventbezogene Aktionen (z.B. Ostern, Sommerfest, Weihnachten, Valentinstag). Für weitere Informationen hierzu können sich Interessenten an die BDR wenden.

