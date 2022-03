Albrecht Audio präsentiert DR 895 CD

(Dreieich / Trittau) Ein Multitalent in exquisitem Design – mit dem neuen Albrecht DR 895 CD erfahren Musikliebhaber eine neue Dimension an Klangqualität. Dazu kombiniert das Hybridradio alle Empfangsmöglichkeiten an Sendern über DAB+, Internet sowie UKW. Darüber hinaus ist Musikstreaming von mobilen Endgeräten problemlos möglich. Sollte dies nicht genügen, steht auch ein integrierter Slot-In CD-Player zur Verfügung, um heimische Medien abzuspielen. Dank dem großen 4 Zoll / 10,2 cm LCD-Farbdisplay sind Informationen zu Musiktiteln, Interpreten sowie Textmeldungen des Senders klar ablesbar. Über die mitgelieferte Fernbedienung oder wahlweise das Smartphone in Verbindung mit der kostenfreien Smartphone App UNDOK, erfolgt die Radiosteuerung bequem vom Sofa, aus dem Garten oder vom Schreibtisch aus. Mit dem Aux-In-Eingang können auch externe Geräte wie MP3-Player eingebunden werden. Zudem spielt das Modell über den USB-Anschluss eigene Audio-Dateien vom USB-Stick ab. Und für den persönlichen, ungestörten Hörgenuss sorgt der vorhandene Kopfhöreranschluss. Neues Feature: Für noch besserem Empfang lässt sich das Hybridradio sogar mit der Hausantenne über einen IEC-Adapter verbinden. Das Hybridradio Albrecht DR 895 CD ist ab sofort im Fachhandel und online zum UVP von 299 Euro erhältlich.

