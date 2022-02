Handelsverbände auf der ganzen Welt gründen die World Radio Alliance

(Berlin) Anlässlich des World Radio Day schließen sich auf Initiative von egta 14 Fachverbände in Europa, den USA, Kanada und Australien zur World Radio Alliance zusammen. Dieser weltweite Zusammenschluss von Fachverbänden vertritt Radiounternehmen und Vertriebshäuser die Macht und den Wert von Radio/Audio in der Medienlandschaft umfassend zu fördern und zu demonstrieren, indem bewährte Verfahren ausgetauscht und mit einer Stimme gesprochen werden. Diese Zusammenarbeit über Kontinente hinweg wird die vielen Stärken des Radios, seine einzigartige Marketingkraft und die Möglichkeiten des Medienmixes unterstreichen, die durch Audioinnovationen in Ad-Tech und Daten geschaffen werden. Kurz gesagt – wie Zuhörer und Vermarkter gleichermaßen an der aufregenden Entwicklung dieses mobilen Multiplattform-Mediums teilhaben können.

Die Gründungsmitglieder der Allianz sind Radiocentre (UK), Radiozentrale (Deutschland), Audify (Niederlande), RAB (USA), RadioMedia (Finnland), Bureau de la Radio (Frankreich), VIA – Association of AV Media (Belgien), ACR – Associaciò Catalana de Ràdio (Spanien), Radiocentre Ireland, FCP AssoRadio (Italien), Radio Connects (Kanada), Verband österreichischer Privatsender (VÖP), Commercial Radio Australia und egta – International Association of TV & Radio Sales Companies.

Lucy Barrett, Client Director bei Radiocentre UK, wird die erste Präsidentin sein. Sie wird die Allianz nach außen vertreten und die Aktivitäten der Gruppe lenken. Caroline Gianias, Präsidentin von Radio Connects in Kanada, wird mit Lucy als Vizepräsidentin der World Radio Alliance zusammenarbeiten. Die Gruppe startet offiziell am 10. Februar – vor dem Weltradiotag am 13. Februar – mit der Veröffentlichung einer Videozusammenstellung von Werbetreibenden renommierter Marken, die die Stärken von Radio und Audio hervorhebt.

