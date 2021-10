Zweite nationale DAB+ Plattform ein Jahr auf Sendung: Starke Marken, innovative Formate

(Berlin) Die zweite nationale DAB+ Plattform feiert ihren ersten Geburtstag: Seit dem 5. Oktober 2020 ist das Angebot von Plattformbetreiber Antenne Deutschland on Air. Inzwischen sind 15 der bis zu 16 neuen, privaten Hörfunkangebote bundesweit zu empfangen, darunter bekannte Radiomarken und attraktive neue Formate. Eine Übersicht über alle 28 national ausgestrahlten DAB+ Radioprogramme findet sich hier: www.dabplus.de/bundesweit. Für den besten Empfang und immer das volle Programm wird empfohlen, regelmäßig einen Sendersuchlauf durchzuführen, sofern sich DAB+ Empfänger nicht automatisch auf neue Frequenzen einstellen.

83 Prozent Abdeckung

In der inzwischen abgeschlossenen ersten Ausbaustufe werden aktuell rund 67 Millionen Menschen in Deutschland erreicht. Das entspricht einer Abdeckung von 83 Prozent. Bis zu 29 Sender können zusammen mit den Programmen der ersten DAB+ Plattform in weiten Teilen Deutschlands empfangen werden. Die regionalen und lokalen DAB+ Programme in den Bundesländern werten das Angebot weiter auf. In manchen Ballungsräumen ist aufgrund der zweiten, bundesweiten Plattform die Anzahl der verfügbaren DAB+ Programme auf über 80 gestiegen.

Neu auf Sendung: Aida Radio

Pünktlich zum ersten Geburtstag der Plattform ist mit Aida Radio ein weiteres Hörfunkprogramm im Bouquet gestartet. Unter dem Motto „MeerGefühl“ ist ein in Deutschland einzigartiges Format auf Sendung gegangen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung zum Sendestart bekanntgibt. In Kooperation mit Antenne Deutschland setzt der neue Anbieter auf Leichtigkeit und Feel-Good und vergrößert damit die Programmvielfalt auf dem digitalen Radiomarkt.

Attraktive Formate

Aida Radio ergänzt die weiteren 14 attraktiven Programme der zweiten, bundesweiten Plattform: Bei Sportradio Deutschland dreht sich alles um die Welt des Sports; Femotion Radio wendet sich als erster bundesweiter Sender an ein weibliches Publikum; dpd Driver’s Radio hat die Zielgruppe der „mobilen Menschen“ im Fokus. Als starke Radiomarken sind Deutschlands erfolgreichster Privatsender Antenne Bayern und RTL Radio – Deutschlands Hitradio auf der DAB+ Plattform on Air. RTL ist darüber hinaus auch mit dem Kinder- und Familiensender Toggo Radio vertreten, Antenne Bayern zusätzlich mit der Rock Antenne. Den Sound der Achtziger bedient das Programm 80s80s vom Hörfunkunternehmen Regiocast. Energy strahlt mit Nostalgie (Hits der 70er, 80er und 90er) ein zweites nationales Format aus. Klassik Radio bedient mit dem neuen Beats Radio Fans von House, Electronica und Chillout. Antenne Deutschland veranstaltet mit Absolut Bella (Schlager und Evergreens), Absolut Oldie Classics (die Giganten der 70er und 80er), Absolut Hot (aktuelle Hot-Hits) und Absolut Top (die Hits des neuen Jahrtausends) auch vier Programme selbst.

