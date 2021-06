Birgit Spanner-Ulmer und Roland Scheble in ihren Ämtern bestätigt

(München) Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat Prof. Dr. Dr. Birgit Spanner-Ulmer für weitere fünf Jahre als Produktions- und Technikdirektorin des BR bestätigt. Ihre neue Amtsperiode beginnt am 1. Februar 2022 und ist bis 31. Januar 2027 terminiert. Prof. Dr. Dr. Birgit Spanner-Ulmer (58) leitet die Produktions- und Technikdirektion des BR seit 1. Februar 2012 und verantwortet in dieser Position die Audio- und Videoproduktion des BR für Hörfunk, Fernsehen und Online sowie deren Anpassung an die Bedingungen des crossmedialen Wandels. Zusätzlich gehören zu ihrem Aufgabenbereich die Informations- und Medientechnik, die Programmverbreitung auf allen linearen und non-linearen Plattformen sowie die Planung aller technischen Einrichtungen. Im Fokus stehen moderne, zukunftsfähige und flexible Lösungen, z.B. im Neubau des in München-Freimann entstehenden BR-Campus, ebenso wie der Ausbau des DAB+-Sendernetzes. Ebenfalls wiederberufen wurde Dr. Roland Scheble als Leiter der BR-Hauptabteilung Strategie und Innovationsmanagement, mit Laufzeit von 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2026.

