SWR nimmt Standort Kirn in Betrieb

(Stuttgart) Am Dienstag 15. Juni 2021 wurde der Senderstandort Kirn in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Rheinland-Pfalz entlang der Nahe im westlichen Kreis Bad Kreuznach (Kirn – Hochstetten-Dhaun) sowie im Grenzgebiet zum Landkreis Birkenfeld (Berschweiler – Griebelschied) für den DAB+ Mux “SWR RP” im Frequenzblock (Kanal) 11A. Für 2020/2021 plant der SWR den weiteren DAB+ Sendernetzausbau in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit folgenden Standorten.

Baden-Württemberg: Herbrechtingen (2021), Konstanz (2021), Mannheim (2021), Rottweil Deilingen (2021), Waldstetten Gmünd (2021).

Rheinland-Pfalz:Ahrweiler (2021), Bleialf (2022), Daleiden (Q4 2021/2022), Kirn (Q2 2021), Hohe Derst (2022), Mudersbach (2021), Oberes Ahrtal (2022).

