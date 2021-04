Designpreise: PRIMUS von sonoro mit Red Dot und Plus X Award ausgezeichnet

(Neuss) Das Unternehmen sonoro hat erfolgreich den Red Dot Award: Product Design 2021 für das Produkt PRIMUS gewonnen. PRIMUS erhielt von der internationalen Jury die Auszeichnung „Red Dot“, die für hohe Designqualität steht. Das 2-Wege Audiosystem mit 5,25″ Subwoofer verfügt über DAB+, WLAN-Radio mit Bluetooth und integrierten Streamingdiensten. Zudem wurde PRIMUS, ebenso wie die Musiksysteme STREAM und RELAX, mit einem Plus X Award für Design, High Quality und Funktionalität ausgezeichnet. Auch die Siegel „Beste Marke“ und „Bestes Produkt“ des Plus X Awards gingen an sonoro.

