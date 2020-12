Aktuelle Entwicklung von DAB+ im Saarland

(Saarbrücken) Mit Blick auf die Realisierung eines landesweiten privaten DAB+-Multiplexes im Saarland haben die LMS und der Dienstleister DIVICON Media übereinstimmend erklärt, dass die Voraussetzungen für eine wirtschaftlich tragfähige Realisierung derzeit nicht gegeben sind. Die Hauptgründe liegen in der Inbetriebnahme eines 2. bundesweiten privaten DAB+-Multiplexes und insbesondere in den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für private Radioveranstalter. Trotz hohem initialem Interesse und der gelungenen Entwicklung eines technischen Umsetzungskonzeptes hat sich die DIVICON daher entschieden, auf die bedingte Zuweisung durch Bescheid der LMS vom 13.09.2019 zu verzichten. Gleichzeitig haben LMS und DIVICON ihr fortdauerndes gemeinsames Interesse an der Digitalisierung der privaten Rundfunkübertragung im Saarland erklärt. Die Zuweisung von Übertragungskapazitäten auf dem DAB+-Block 9A des SR an die Radio Salü Euro-Radio Saar GmbH wurde bis zur Inbetriebnahme eines privaten DAB+-Multiplexes, längstens bis zum 31. Dezember 2021, verlängert.

