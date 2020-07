Weiterhin Simulcast-Verbreitung von RSA Radio, RSA Radio Ostallgäu, RSA Radio Westallgäu und Radio Galaxy Allgäu

[München] Die lokalen Hörfunkangebote RSA Radio, RSA Radio Ostallgäu, RSA Radio Westallgäu und Radio Galaxy Allgäu können für weitere fünf Jahre neben UKW auch via DAB+ im Allgäu gehört werden. Auf Beschluss des Medienrates der BLM vom 23. Juli 2020 wird der RSA Radio GmbH & Co. KG zur Verbreitung von RSA Radio, RSA Radio Ostallgäu, RSA Radio Westallgäu und Radio Galaxy Allgäu im DAB-Versorgungs­gebiet Allgäu (8B) in einem terrestrischen digitalen Übertragungskanal jeweils eine entsprechende Datenkapazität befristet bis zum 30.06.2025 zur Nutzung zugewiesen. Die von der RSA Radio GmbH beantragte dauerhafte Programmänderung, dass die stündlichen Lokalnachrichten, die Rubrik “Allgäu Aktuell” und die Sendung „Lokalstunde“ für die Teilgebiete Lindau, Kaufbeuren und Kempten technisch nicht mehr auseinandergeschaltet werden, hatte der Hörfunkausschuss in seiner Sitzung vom 2. Juli 2020 genehmigt.

