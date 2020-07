Zuwachs bei der MDR-Werbung mit DAB+ DEUTSCHLAND KOMBI

[Erfurt] Die MDR-Werbung vermarktet die DAB+ Radiokombi Deutschland, bestehend aus Absolut Relax, Absolut hot, Radio Schlagerparadies und lulu.fm, ab dem 1. Januar 2021 gemeinsam mit den Sendern MDR SACHSEN-ANHALT, MDR SACHSEN, MDR THÜRINGEN und MDR JUMP in der MDR BASIC DIGITAL. Diese Kombi wird ebenfalls ab 1. Januar 2021 Teil der Deutschland Kombi der AS&S, so ein einstimmiger Beschluss der AS&S Gesellschafterversammlung. Neben den Geschäftsführern Frank Möhrer und Ralf Ludwig freut sich vor allem Reinhard Hild, Geschäftsleitung Verkauf-Kommunikation der MDR Werbung: „Die MDR BASIC DIGITAL zeigt den konsequenten Weg des MDR zur digitalen Migration und setzt Zeichen für die Zukunft. Unsere Angebote für Kunden gewinnen somit deutlich an Attraktivität.“ Frank Brach, Macher von Radio Schlagerparadies: „Nach den großartigen Hörerzahlen haben wir jetzt auch eine positive wirtschaftliche Entwicklung vor uns. Unser Dank gilt auch der medienpolitischen Klugheit der MDR Führung, ein solch starkes Signal zu setzen.“

