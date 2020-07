Martina Rutenbeck übernimmt Geschäftsführung der DIVICON MEDIA

[Leipzig] Mit Wirkung vom 1. Juli 2020 übernimmt die erfahrene Medienmanagerin Martina Rutenbeck die Geschäftsführung der DIVICON MEDIA in Leipzig. Ihre Aufgabe wird es sein, den Netz- und Sendebetrieb als Kerngeschäft des Unternehmens fortzuführen, an dessen Peripherie durch weitere Dienstleistungen und Produkte zu ergänzen sowie die DIVICON MEDIA mittelfristig zu einem Infrastruktur- und Serviceunternehmen auszubauen. Die dafür notwendige Expertise und Erfahrung, insbesondere beim Aufbau von Plattformgeschäften und der Neuausrichtung von Teams, sowie ein weitreichendes, lebendiges Netzwerk zu Sendeanstalten, Regulierungsinstanzen und Infrastruktur-Providern bringt Martina Rutenbeck aus zahlreichen führenden Positionen und erfolgreichen Projekten der letzten drei Jahrzehnte in der Medienbranche mit. Zuletzt war Martina Rutenbeck für den Ausbau, den Vertrieb und das Marketing der BrightBlue GmbH, der eigenständigen IPTV-Technologie-Plattform der Deutschen Glasfaser, tätig. Davor hatte sie von 2003 an mehr als zwölf Jahre die Position der Geschäftsführerin der TV- und Serviceplattform Kabelkiosk des Satellitenbetreibers Eutelsat inne. Nach der Übernahme durch die M7 Group wurde sie 2014 Managing Director der M7 Deutschland GmbH und baute anschließend ab 2016 gemeinsam mit Investoren und Partnern den eigenständigen TV-Lizenz-Dienstleister content4tv auf. Zu früheren Stationen ihrer Laufbahn zählen bedeutende Player der Telekommunikations-, Kabel-, Satelliten- und Breitbandbranche, darunter u.a. die Deutsche Telekom, SES Astra und die SMC Unternehmensberatung. Ulrich Gathmann beendet wie vorgesehen seine Rolle als Interims-Manager der DIVICON MEDIA ebenfalls zum 1. Juli 2020.

