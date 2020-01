DAB+ in UK: 95 Prozent der Neuwagen sind mit Digitalradio DAB+ ausgestattet

[London/Berlin] 2019 war ein sehr starkes Jahr für DAB+ in Großbritannien: Das digital-terrestrische Radio wurde in 2,38 Millionen Neufahrzeugen serienmäßig eingebaut. Der Anteil an Neuzulassungen mit serienmäßigem DAB+ Empfang stieg im vierten Quartal 2019 auf einen Rekordwert von 95 Prozent bei PKWs, während DAB+ bei Nutzfahrzeugen auf einen Rekordwert von über 64 Prozent stieg. Insgesamt wurden 2019 2,15 Millionen Neuwagen und 232.600 Nutzfahrzeuge serienmäßig mit DAB/DAB+ ausgestattet. Vor zehn Jahren (Q4/2010) betrug der Anteil der Neuwagen mit DAB als Standard lediglich 4 Prozent. Im vierten Quartal 2015 waren es bereits 61 Prozent. Unabhängig vom Brexit strebt auch Großbritannien die Umsetzung der EU-Richtlinie (EECC) an, die den digital-terrestrischen Radioempfang in Fahrzeugen zur Pflicht macht. Wenn die Richtlinie wie geplant im Jahr 2020 im Einklang mit anderen EU-Ländern in britisches Recht umgesetzt wird, müssen auch die Hersteller der verbliebenen 5 Prozent der Neuwagen DAB+ serienmäßig einbauen. Ford Ennals, CEO, Digital Radio UK: „Es ist eine gute Nachricht für den britischen Radiosender und Fahrer, dass jetzt 2,38 Millionen weitere Fahrzeuge Zugang zu über 50 nationalen digitalen Sendern sowie Hunderten von lokalen digitalen Sendern haben. Das Wachstum der Verfügbarkeit von DAB+ bei Neuwagen – von weniger als 5 Prozent vor zehn Jahren auf jetzt fast 95 Prozent – ist ein Zeichen dafür, wie weit das Digitalradio dank der massiven Unterstützung der Fahrzeughersteller und der Regierung gekommen ist.“

