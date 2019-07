Antenne Deutschland sagt IFA Testbetrieb ab

[Goldbeck] Die radioWOCHE berichtet, dass Antenne Deutschland GmbH & Co. KG den geplanten Testbetrieb zur Internationalen Funkausstellung (IFA), vom 6. bis 11. September, abgesagt hat. „Antenne Deutschland steht auch nach dem erstinstanzlichen Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig dazu, so schnell wie möglich den zweiten bundesweiten Multiplex mit den neuen DAB+ Programmen auf Sendung zu bringen. Eine finale Prüfung der Urteilsbegründung ist allerdings erst möglich, nachdem diese vorliegt. Dies ist bis heute nicht der Fall. Insofern käme ein Testbetrieb zur IFA eindeutig zu früh“, so Arnold Stender und Willi Schreiner, die beiden Geschäftsführer der Antenne Deutschland in der radioWOCHE.

zur Meldung auf radioWOCHE