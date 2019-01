Sachsen-Anhalt unterstützt DAB+ Projekt aus Mitteln der Digitalen Agenda

[Halle / Magdeburg] Ein innovatives DAB+ Hörfunkprojekt aus Sachsen-Anhalt hat vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung finanzielle Unterstützung aus den Mitteln der „Digitalen Agenda für das Land Sachsen-Anhalt“ erhalten. Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt erprobt seit 2016 in einem DAB+ Projekt, wie Hörfunkprogramme ihre Programmelemente dynamisch regionalisieren können. Das Entwicklungsprojekt „Digitale Rundfunkdienste für private Hörfunkveranstalter in Sachsen-Anhalt“ hat zum Ziel, regionalisierte Werbung, Nachrichten und redaktionelle Beiträge kostengünstig über DAB+ zu versenden. Dieses Projekt wird nun vom Ministerium anteilig bis Ende 2020 mit finanziert. „Das ist ein großer Schritt für den digitalen Hörfunk in Sachsen-Anhalt und auch für unseren privaten Radiosender, für die damit auch die Refinanzierung in der digitalen Zukunft sichergestellt werden kann“, sagt Michael Richter, Projektverantwortlicher bei der Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Strahlt ein Radiosender sein Programm im DAB+ aus, kann er bislang nur sehr erschwert Werbung und Nachrichten regionalisiert ausstrahlen. Michael Richter erklärt die Funktion der neuen Technologie: „In der Zeit ohne regionale Programmelemente wird einmal das jeweilige Hauptprogramm übertragen. Nur für die Zeiten, in denen tatsächlich regionale Programmelemente übertragen werden, erfolgt dynamisch eine zeitweise Aufteilung der DAB+ Kapazitäten.“ Das spare Kapazitäten und damit Geld für die privaten Veranstalter.

