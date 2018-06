Bayernweites Sendernetz für DAB+ wächst auf 50 Standorte

[München] Der BR setzt den DAB+ Ausbau der Sendernetze und der Programmbelegung konsequent fort. Mit Ausnahme von Bayern 1 Niederbayern/Oberpfalz werden die Bayern 1-Regionalprogramme am 2. Juli in die Regionalnetze verlegt. Dadurch wird der Empfang aller bayernweiten Programme verbessert. Alle Regionalprogramme lassen sich weiterhin in ihren Zielregionen und in den jeweiligen Nachbarregionen empfangen. Zusätzlich nimmt der Bayerische Rundfunk am 29. Juni zwei neue DAB+ Sendeanlagen bei Wasserburg für das landesweite und das regionale Netz in Betrieb. Nach einem Suchlauf am DAB+ Radio sind in Wasserburg und Umgebung alle digitalen BR-Programme und mehrere private Radiostationen dann nicht nur im Freien, sondern auch in Innenräumen auf den Kanälen 11 D und 10 A empfangbar. Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendernetz damit auf 50 Standorte. Über dieses Netz können nunmehr 89,6 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 97,3 Prozent. Entlang der Autobahnen liegt die Versorgung bei 99 Prozent.

