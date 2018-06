Fußball-WM im DAB+ Radio

[Berlin] Wer die Spiele der Fußball-WM unterwegs nicht verpassen will, aber kein Bildschirm in der Nähe ist, kann die WM 2018 auch im Radio verfolgen: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live übertragen. Eine gute Gelegenheit übrigens, rechtzeitig zum Großereignis auf Digitalradio DAB+ umzusteigen, denn in einigen Sendegebieten werden die Spiele nicht flächendeckend live auf UKW, dafür aber über DAB+ zu hören sein. ARD und Deutschlandfunk berichten live und in Einblendungen Bei allen WM-Begegnungen sind die Radioprogramme der ARD und des Deutschlandfunk dabei. Bis zu 13 Begegnungen werden live als Vollübertragung gesendet, darunter das Eröffnungsmatch, Deutschlands Vorrundenspiele und alle folgenden Partien nach dem Viertelfinale. Wer keine Vollübertragung verpassen will, setzt auf DAB+: Das Deutschlandradio überträgt die Begegnungen in voller Länge auf seinem Sender DokDeb, der im gesamten Bundesgebiet über DAB+ zu empfangen ist. Im ARD Hörfunk können die Spiele regional auf DAB+ Ereigniskanälen, z.B. auf WDR Event oder NDR Info Spezial verfolgt werden. Regional unterschiedlich informieren populäre Programme wie SWR3, 1 LIVE vom WDR, NDR 2, BAYERN 3, WDR 2, SWR1, N-JOY und Infowellen wie MDR Aktuell, hr-iNFO, B5 aktuell, oder Inforadio vom rbb über Aktuelles bei der WM: mit Einblendungen, Reportagen und Interviews aus den Stadien sowie Hintergrundberichten aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft, auf DAB+ sowie UKW. Im Privatradio berichten ANTENNE BAYERN, Hit Radio FFH, Radio Hamburg, Radio Brocken und 89.0 RTL live aus Russland und sind auf DAB+ zu hören.

