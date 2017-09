LEIPZIG BEATZZ bereichert DAB+ in Leipzig

[Leipzig] Der Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) hat beschlossen, das künftige Programmangebot über DAB+ in Leipzig durch ein lokales Musikprogramm für eine jugendliche Zielgruppe abzurunden und der BCS Broadcast Sachsen GmbH & Co. KG (Veranstalterin) eine befristete Zulassung zur digital-terrestrischen Verbreitung von LEIPZIG BEATZZ zu erteilen. Diese Entscheidung wurde möglich, nachdem MEGA News für die DAB+-Standorte in Leipzig und Freiberg ihre Zulassungsanträge zurückgezogen hatten. Mit LEIPZIG BEATZZ geht ein Programm auf Sendung, das über UKW nicht verbreitet wird und das somit die Programmvielfalt und Attraktivität von DAB+ zusätzlich steigert.

