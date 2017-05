[Leipzig] Im Rahmen der Ausschreibung für den 2. Bundesmux für DAB+ in Deutschland haben sich die beiden Bewerber Media Broadcast und Die Neue Welle zu einer Anbietergemeinschaft zusammengeschlossen. Das berichtet der Branchendienst radiowoche.de. Damit sind nur noch drei Anbieter im Rennen. Am 16. Mai 2017 wollen die Medienanstalten eine Vorentscheidung treffen und spätestens am 06. Juni soll dann der Plattformbetreiber für den zweiten Bundesmux feststehen.

