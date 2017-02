ZVEI: DAB+ in Deutschland weiter auf Wachstumskurs

[Frankfurt am Main] In Deutschland ist Radiohören fester Bestandteil des Alltags und digitale Empfangswege setzen sich weiter durch: Bereits jeder fünfte Deutsche ist im Besitz eines Digitalradios, während 12 Prozent der Befragten planen, sich 2017 ein DAB+/DAB-fähiges Gerät anzuschaffen. Das belegt eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK, die vom ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie – beauftragt wurde. Laut GfK Retail & Technology wurden in Deutschland bis Ende 2016 3,9 Millionen Geräte mit DAB+-Technologie verkauft. Alleine 2016 wurden 1,2 Millionen Geräte verkauft – damit konnte sich das DAB+-Gerätesegment im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent steigern. Insgesamt lag der Anteil von DAB+-fähigen Geräten an den gesamten Radioverkäufen im Jahr 2016 bei 17,3 Prozent und damit um knapp vier Prozent über dem Vorjahreswert. Die Relevanz von Digitalradios nahm 2016 auch im Fahrzeugbereich zu: 21 Prozent der Neufahrzeuge in Deutschland wurden im vergangenen Jahr mit digitalen Radiogeräten ausgestattet (DAT-Automobilreport 2017). 2015 lag dieser Wert noch bei 14 Prozent.

