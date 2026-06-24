Radio Fantasy mit hohen Reichweitengewinnen

(Augsburg) Im Rahmen der Lokalmedientage in Nürnberg wurden heute die Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 2026 veröffentlicht. Demnach haben 565.000 Menschen das Programm von Radio Fantasy „schon mal gehört“, so viele wie noch nie zuvor. Der Weiteste Hörerkreis liegt jetzt bei 287.000 Menschen, die Zahl der Stammhörer ist auf 88.000 gestiegen.

20.000 Menschen hören das Programm in einer durchschnittlichen Stunde von 6 bis 18 Uhr, ein Anstieg von 42,8 Prozent. Damit ist Radio Fantasy lokaler Marktführer. Die durchschnittliche Verweildauer des Programms ist um 82 Minuten auf mehr als drei Stunden gewachsen.17,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen im Stereoempfangsgebiet hören das Programm von Radio Fantasy täglich, ein Spitzenwert unter allen Sendern.

Weiteres Wachstum gibt es auch bei den DAB-only-Programmen von Radio Fantasy. Der Weiteste Hörerkreis von Fantasy LOUNGE ist auf 40.000 Hörer, von Fantasy CLASSIX auf 36.000 Hörer und von Fantasy ALLGÄU auf 24.000 Hörer gestiegen.

Geschäftsführer Andreas Dürr: „Ich freue mich ganz besonders über unsere neuen Rekordwerte, die zahlreichen Zuwächse und die lokale Marktführerschaft. Mein herzlicher Dank gilt unserem einzigartigen Team und unseren treuen Hörern.“

Programmchef Alex Woldrich: „Unsere Mission ist es, den Menschen im Fantasyland ein gutes Gefühl zu geben, dabei frisch und frech zu klingen, immer mit dem besten Sound. Das ist uns gelungen. ‘Dankeschön’ fürs Zuhören und ‘Herzlich willkommen’ allen neuen Hörerinnen und Hörern in der Radio-Fantasy-Community!”

(Hrsg.: Radio Fantasy GmbH)