Mehr Radio für Schleswig-Holstein: Neue DAB+ Sender am 30. März gestartet

(Köln) Ab heute können DAB+ Hörerinnen und Hörer im nördlichsten Bundesland ein deutlich erweitertes Programmangebot empfangen. Mit dem Start des neuen DAB+ Bouquets in vier Regionen erhöht sich die Gesamtzahl der Programme, die zwischen Nord- und Ostsee via DAB+ in bester Qualität digital zu empfangen sind, damit auf bis zu 52, das ist ein Mehrfaches des bestehenden UKW-Programmangebotes.

Durch die Unterteilung des Sendernetzes in vier Regionen mit separaten Programmpaketen wurde eine größtmögliche Sendervielfalt mit landesweiten, regionalen und lokalen Programmen realisiert.

“Wir freuen uns, dass wir den DAB+ Hörerinnen und Hörern in Schleswig-Holstein jetzt noch deutlich mehr Radioprogramme verschiedener Genres in bester Qualität anbieten können“, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast, und ergänzt: „Einige der neuen Programme fokussieren sich auf lokale und regionale Informationen und sind damit von besonderem Interesse sowohl für die Einwohner des Zweiküstenlandes als auch für Touristen.“

„Der Regelbetrieb von DAB+ ist der Startschuss zur weiteren Digitalisierung des privaten Hörfunks in Schleswig-Holstein. Mit dem attraktiven Programmangebot gilt es nun, noch mehr Hörer:innen für digitales Radio zu begeistern und eine nachhaltige Refinanzierung zu ermöglichen“, sagt Eva-Maria Sommer, Direktorin der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH).

Hier eine Übersicht der in den Regionen empfangbaren Programme, die mit * gekennzeichneten Sender werden perspektivisch in die Bouquets aufgenommen, evtl. kommen weitere Programme hinzu:

LANDESWEIT EMPFANGBARE PROGRAMME:

delta Radio

OLDIE ANTENNE*

Ostseewelle

R.SH

Radio 21

Radio BOB SH

Radio Hamburg

Radio Nordseewelle

ROCK ANTENNE Hamburg

REGIONAL EMPFANGBARE PROGRAMME:

Region Sylt/Flensburg, Kanal 11D, Senderstandorte Westerland und Flensburg

Antenne Sylt

OK Westküste*

Radio Bollerwagen

Radio Flensburg

Radio-Fratz*

Region Heide/Westküste, Kanal 8C, Senderstandort Heide

OK Westküste*

Region Kiel/Mittelholstein, Kanal 5A, Senderstandorte Kiel und Hennstedt

FEMOTION*

Freies Radio NMS*

OK Kiel

Schlager Radio

Region Lübeck/Ostholstein, Kanal 9D, Senderstandorte Lübeck, Bungsberg und Mölln

FEMOTION*

OK Lübeck

Radio Lübeck

Schlager Radio

Im Grenzbereich benachbarter Regionen können gebietsweise zwei oder drei Programmpakete empfangen werden. Um die neuen Programme empfangen zu können, sollten Hörerinnen und Hörer an ihrem DAB+ Radio in den jeweiligen Empfangsregionen einen Sendersuchlauf durchführen.

