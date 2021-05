B5 aktuell feiert Jubiläum und bekommt neuen Namen

(München) B5 aktuell, das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks, wird 30 Jahre alt. In der Jubiläumswoche Anfang Mai wird der Sender in zahlreichen Beiträgen auf wichtige Ereignisse dieser Zeit zurückblicken, aber auch nach vorne sehen. Als erstes deutsches Informationsradio ging B5 aktuell am 6. Mai 1991 auf Sendung. Seitdem berichtet die erfolgreiche Infowelle jeden Tag rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr – immer unter dem Motto “Aus Bayern für Bayern“. Täglich informieren sich hier etwa 670.000 Menschen (Media Analyse 2020/2) über Ereignisse aus Bayern, Deutschland und der Welt – aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Ende der 1990er-Jahre wurde der Sendebetrieb vollständig auf Digitaltechnik umgestellt. Und auch personell war B5 aktuell schon immer seiner Zeit voraus: Der Anteil der Frauen im Team lag von Anfang an bei mindestens 50 Prozent. BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs gratuliert dem Informations-Flaggschiff des Bayerischen Rundfunks: “Es gelingt dem Team von B5 aktuell seit nun 30 Jahren zuverlässig, relevante Informationen kompetent und verständlich aufzubereiten und in dem Strom aus Nachrichten, Tweets und Posts verlässliche Orientierung zu schaffen. In diesen Jahren haben die Kolleginnen und Kollegen viele Herausforderungen erfolgreich gemeistert. Sie werden ihren Hörerinnen und Hörern auch weiterhin höchste journalistische Qualität bieten.”

Auch online und für mobile Nutzer ist B5 aktuell stark präsent auf BR24 – im Netz und in der App. Die Rolle dieser zentralen Nachrichtenmarke des BR wird in Zukunft weiter gestärkt. Deshalb heißt B5 aktuell ab 1. Juli BR24. Unter der gemeinsamen Marke BR24 werden die Menschen in Bayern auch künftig rund um die Uhr aktuell und zuverlässig über die wichtigen Ereignisse und Entwicklungen im Freistaat und in der Welt informiert – im Radio, im Fernsehen, in der App und im Web.

