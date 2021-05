(Berlin) Das Deutschlandfunk-Medienmagazin @mediasres spricht in einem Spezial über den Stand der Dinge bei DAB+. Am 13. Mai wird der lange Weg von Digitalradio in Deutschland nachgezeichnet. Bereits ab 3. Mai beleuchten weitere Beiträge Hintergründe und Kontroversen rund um ein Thema, das von der Fachwelt immer mehr den Weg in die breite Öffentlichkeit findet.

