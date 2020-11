Media Broadcast nimmt weitere Senderstandorte der zweiten bundesweiten DAB+ Plattform in Betrieb

(Köln) In den kommenden Wochen wird Media Broadcast fünf weitere Standorte der ersten Ausbaustufe für die zweite nationale DAB+ Plattform in Betrieb nehmen. Es handelt sich dabei um die Standorte Bamberg und Ochsenkopf in Bayern, Bornberg und Trier in Rheinland-Pfalz sowie Aalen in Baden-Württemberg. Hier eine Übersicht der in den kommenden Wochen geplanten Einschaltungen (Senderstandort / Bundesland, Sendekanal, geplante Einschaltung):

• Ochsenkopf / Bayern, Kanal 5D, 17.11.2020

• Bamberg / Bayern, Kanal 5D, 49. KW 2020

• Aalen / Baden-Württemberg, Kanal 9B, 49. KW 2020

• Trier / Rheinland-Pfalz, Kanal 9B, 09.12.2020

• Bornberg / Rheinland-Pfalz, Kanal 9B, 09.12.2020

Mit der Inbetriebnahme dieser fünf Sender wird der Ausbau in 2020 abgeschlossen. Über das Sendernetz werden rund 67 Millionen Hörer (83% der Bevölkerung) die Programme der bundesweiten DAB+ Plattform von Antenne Deutschland mobil empfangen können. In 2021 und den folgenden Jahren soll das Netz dann bei steigender DAB+ Nutzung weiter ausgebaut werden. Unter antenne-deutschland.de/dab/empfang steht ein Empfangscheck für die Programme des zweiten nationalen DAB+ Multiplexes zur Verfügung, mit dem man durch Eingabe der Postleitzahl die Empfangsverhältnisse an diesem Ort prüfen kann.

