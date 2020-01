11 Digitalradioprogramme am Hühnerspiel in Betrieb

[Bozen] Die RAS-Rundfunkanstalt Südtirol teilt mit, dass seit 9. Jänner 2020, die DAB+-Radioprogramme auch von der neu in Betrieb genommenen Anlage am Hühnerspiel (Sterzing) ausgestrahlt werden. In einer ersten Phase wird der Kanal 10B mit den Stationen RAI Radio 1, RAI Radio2, RAI Radio3, RAI Südtirol, Deutschlandfunk Kultur, Bayern 3, BRKlassik, B5 aktuell, Radio Swiss Classic, Radio Swiss Pop und WDR Die Maus ausgestrahlt. Mit dieser Anlage ist der Empfang der Programme am Brenner, in Pflersch, im Jaufental und im nordtiroler Wipptal bis Innsbruck verbessert worden. Die Radioprogramme des 2. RAS-Ensembles sollen 2020 noch folgen.

