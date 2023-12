ad.audio und Mediaplus Group setzen programmatische Radio-Kampagne für ATU um

(Hamburg) ad.audio ermöglicht als erster Audiovermarkter die programmatische Einbuchung von Radiospots in Realtime sowie deren vollautomatisierte Ausspielung. Die nationale Reichweite der sechs Absolut Radio Sender (DAB+) mit derzeit 284 Tsd. Hörern in der Durschnittstunde kann bereits seit dem Sommer programmatisch über die Ströer SSP gebucht werden. Nun hat das Unternehmen gemeinsam mit der Mediaplus-Tochter mediascale und Mediaplus Realtime eine programmatische Radio-Kampagne für ATU erfolgreich umgesetzt.

Die Radiobranche ist in Bewegung. Die erfolgreich umgesetzte Kampagne für ATU und die Anzahl der weiteren Cases zeigen das große Potenzial von Programmatic Radio. „Unsere Lösung ist kein Showcase, sondern marktfertig, skalierbar und in alle Richtungen anschlussfähig“, kommentiert Mirko Drenger die aktuelle Entwicklung.

Die erfolgreiche Kampagne lief vom 22. bis 28. November 2023 im gesamten Bundesgebiet und erzielte dabei mehr als 2,5 Mio. Kontakte. Mediascale spielte gemeinsam mit Mediaplus Realtime eine zentrale Rolle bei der strategischen Planung und Optimierung der Kampagne. „Wir freuen uns, dass nun auch klassische Radio-Kampagnen über den programmatischen Buchungsweg umgesetzt werden können. Durch die Vorteile von Programmatic Advertising – die hohe Flexibilität und den Einsatz von Daten – können wir Radio-Kampagnen zielgerichteter und effizienter ausspielen. Die erfolgreiche Kampagne bestätigt das eindrücklich“, sagt Mattis Koch, Unit Director Realtime Media bei dem internationalen Daten- und Programmatic Hub der Mediaplus Gruppe.

Die von Mediascale eingesetzte Omnichannel-DSP Active Agent ermöglichte eine äußerst effiziente Kampagnenumsetzung. „Das Zusammenspiel von DSP und SSP hat unter Automatisierungs- und damit Effizienzgesichtspunkten hervorragend funktioniert. Insbesondere die Realtime-Abwicklung der Kampagne in der programmatischen Strecke zwischen Ströer und Virtual Minds hat hier maßgeblich zu mehr Agilität in der Ausspielung und zu mehr Budgeteffizienz beigetragen“, sagt Ricarda Jebsen, Geschäftsführerin Virtual Minds. Seite 2 / 3

Technologisch knüpft die ad.audio Lösung an digitale Planungs- und Steuerungslogiken im Programmatic Advertising an. Durch die Adaption von gelernten Prozessen aus dem Bereich DOOH wird eine dauerhafte Etablierung im Marketing-Mix ermöglicht. Angeboten wird das nationale Radio-Inventar exklusiv über die Ströer SSP. „Als einer der ersten kombinieren wir auf der Ströer SSP Werbeinventare aus den Bereichen (D)OOH, Desktop, Mobile, CTV und Audio auf einer einheitlichen technologischen Plattform. Zuletzt haben wir unsere Plattform um Audio-Funktionalitäten ergänzt und machen gattungsübergreifend aus einem System heraus eine effiziente Optimierung des Mediamixes möglich. Gemeinsam heben wir die Audiovermarktung so insgesamt auf ein neues Level“, sagt Abdelkader Barjiji, Senior Vice President Product Management Programmatic & Data bei Ströer Media Solutions.

Vorerst werden die gelieferten Spots gleichzeitig auf den Sendern der Absolut Radio Kombi ausgespielt – perspektivisch sollen den Kunden aber auch hier weitere Reichweiten eingeräumt werden. „Mit Programmatic Radio (DAB+) eröffnen wir unseren Kunden völlig neue Möglichkeiten, in Echtzeit auf kurzfristige Marktereignisse zu reagieren und dabei schnell und effizient eine nationale Reichweite aufzubauen. Die Gattung Radio gewinnt mit dieser Entwicklung außerdem bei der Kampagnenplanung von Online Budgets erheblich an Relevanz“, erklärt Florian Fischer, Direktor Sales ad.audio.

zur Pressemeldung