Matthias Ulrich wird neuer Programmchef von Radio Gong 96.3

(München) Gong 96.3 stellt sich neu auf: Der bisherige Leiter der On Air Promotion Matthias Ulrich (37) wird zum 01.01.2024 neuer Programmchef des Münchner Senders. Ulrich ist bereits seit 2016 im Unternehmen tätig und war in der Vergangenheit als Leiter On Air Promotion und stellvertretender Programmchef bereits maßgeblich an den Reichweitenerfolgen des Senders beteiligt. 2017 wurde er mit dem Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Beste Innovation“ ausgezeichnet.

Matthias Ulrich: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen. Radio Gong hat mich schon als Kind begleitet und war immer ganz nah dran an den Menschen. Zusammen mit dem engagierten und talentierten Team wird es mein Ziel sein, dass Gong 96.3 auch künftig ein Teil des Lebens von möglichst vielen Menschen in München & der Region sein wird.“

Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott: „Mit Matthias Ulrich werden wir einen erfahrenen und strategisch klugen Radiomacher an der Spitze eines fantastischen Teams haben. Er verfügt über die nötige Kreativität und Expertise, um den Sender weiter auf Erfolgskurs zu halten.“

Sein Vorgänger Nick Lisson, der seit 2021 die Position des Programmchefs innehatte, verlässt den Sender auf eigenen Wunsch.

zur Pressemeldung