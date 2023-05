Zahlreiche Bewerbungen auf ausgeschriebene DAB+-Kapazitäten

(Berlin) In seiner Sitzung am 21. Februar 2023 hatte der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) die Ausschreibung mehrerer Sendekapazitäten beschlossen. Nach Abschluß der Frist haben sich zehn Veranstalter beworben: Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG (Radio Bollerwagen), METROPOL FM GmbH (Metropol FM), BB RADIO Länderwelle Berlin/Brandenburg GmbH & Co. KG (artbeat Berlin), JOKE FM Radio Broadcast GmbH (Joke FM – Comedy und Hits), Antenne Bayern GmbH & Co. KG (Chillout Radio), FG Concept (FG), JazzRadio Deutschland GmbH (JazzRadio Berlin-Brandenburg), Neue Berliner Rundfunk GmbH & Co. KG (Berliner Rundfunk 91.4), Radio-Information Audio-Service Zwei GmbH (94,3 rs2 Berlin-Brandenburg) und FEMOTION GmbH (Femotion Radio).

