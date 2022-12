Private Hörfunkveranstalter aus Sachsen-Anhalt beteiligen sich via DAB+ am bundesweiten Warntag

(Halle) Der nächste bundesweite Warntag ist am 8. Dezember 2022. Ziel ist, die Bevölkerung für Warnmeldungen in Krisensituationen zu sensibilisieren. Am gemeinsamen Aktionstag von Bund, Ländern und Gemeinden sollen um 11 Uhr alle verfügbaren Warnmittel erprobt werden. Dazu gehören u. a. Radio und Fernsehen, Warn-Apps, digitale Stadtanzeigetafeln, Lautsprecherwagen und Sirenen.

Die Hörfunkveranstalter Radio Brocken und radio SAW werden den bundesweiten Warntag wiederholt nutzen, um einen EWF-Testalarm im DAB+ Kanal 11C auszulösen. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen und der Medienanstalt Sachsen-Anhalt werden am 08.12.2022 um 11:00 Uhr eine Testdurchsage zu hören sein und Textinformationen auf dem Radiodisplay eingeblendet werden. Die Umschaltung vom regulären Radioprogramm zu der Testdurchsage wird z. Z. noch nicht von allen DAB+ Radios unterstützt.

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag gibt es unter: warnung-der-bevoelkerung.de

