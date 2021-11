Starke Radiovielfalt in Berlin und Brandenburg

(Berlin) Die einzigartige Radiolandschaft in Berlin und Brandenburg gewinnt durch die aktuellen Entscheidungen des Medienrats der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) noch mehr Programme hinzu. Den folgenden Veranstaltern weist der Medienrat jeweils eine DAB+-Kapazität für die Dauer von sieben Jahren zu: Joachim Ackermann für die Veranstaltung des Hörfunkprogramms Großstadtradio, der The Radio Group GmbH für die Veranstaltung des Hörfunkprogramms Radio Holiday, der Babelsberg Hitradio GmbH für Verbreitung des bereits zugelassenen ProgrammsRadio BHeins und der MEGA Radio GmbH für die Veranstaltung des Hörfunkprogramms MEGA Radio Berlin.

Die Programme Großstadtradio, Radio Holiday, MEGA Radio Berlin und Radio BHeins werden auf Kanal 12 D in der Hauptstadtregion und in großen Teilen Brandenburgs über DAB+ zu empfangen sein. „Berlin-Brandenburg besitzt die vielfältigste Radiolandschaft in ganz Europa“, so Martin Gorholt, Vorsitzender des mabb-Medienrates. „Nun gewinnen wir noch weitere Programme dazu, die Berliner:innen und Brandenburger:innen zukünftig über DAB+ hören können.“ Der Veranstalter von Großstadtradio plant ein News-orientiertes Programm mit lokalen und regionalen Nachrichten, die eine eigene Redaktion gestalten soll. Bei Radio Holiday liegt der Schwerpunkt auf Tourismusthemen für die Berliner und Brandenburger Bevölkerung. Der besondere programmliche Vielfaltsbeitrag von Radio BHeins liegt im Lokalsport. Der Sender ist bereits in Potsdam über UKW zu empfangen und berichtet dort über aktuelle Lokalsportereignisse. Das Programm soll im Zuge der DAB+-Verbreitung um weitere Lokalsportthemen erweitert werden. MEGA Radio Berlin bietet ein vielfältiges Programm mit lokalen und regionalen Bezügen und einem besonderen Fokus auf Nachrichten und Informationen.

ByteFM – Auszüge des Programms wurden bisher zwei Stunden bei ALEX Berlin gesendet – ist zukünftig täglich über den DAB+-Kanal 7 B in Berlin zu hören. Der Sender bietet musikjournalistisches Programm und berichtet mit rund 100 Musik-Journalist:innen über unterschiedliche Musikgenres und Szenen.

zur Pressemeldung