Willkommen bei FEMOTION RADIO

(Leipzig) Am 13. Mai ist das Programm FEMOTION RADIO auf Sendung gegangen. Ausgestrahlt wird die neue Radiostation im zweiten nationalen DAB+-Multiplex. FEMOTION RADIO ist „ein inspirierender Kosmos für selbstbewusste, moderne und interessierte Frauen voller Frauenpower. Als erstes deutschlandweit empfangbares Frauenradio auf DAB+ wollen wir ab sofort kluger Ratgeber, empathischer Zuhörer und intelligenter Sparringspartner sein. FEMOTION RADIO thematisiert Dinge des alltäglichen Wahnsinns, erzählt Geschichten zum Freuen und zum Lachen und feiert mit Euch den lustigsten Mädelsabend ever.“ In Bayern ist das Programm in erster Linie über die Kanäle 5D und 12D zu empfangen. Die aktuellen Empfangsgebiete finden Interessierte hier. Ein Suchlauf am Radio ist zu empfehlen.

