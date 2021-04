Radio ist Infoquelle Nr.1 in Bayern – BLM analysiert informierende Mediennutzung in Bayern im Corona-Jahr 2020

(München) Von lokalen Nachrichten bis zu Informationen aus aller Welt: In Bayern ist das Informationsbedürfnis im Corona-Jahr 2020 noch einmal deutlich gestiegen. 95 Prozent der bayerischen Bevölkerung ab 14 Jahren, vier Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, informieren sich täglich über das nationale und lokale Zeitgeschehen. Das zeigt eine Auswertung der bayerischen Zahlen aus der Mediengewichtungsstudie der Medienanstalten 2020-II durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM). Einzigartig in Bayern: Radio erreicht mit seinem Informations­angebot pro Tag knapp 59 Prozent der Bevölkerung in Bayern ab 14 Jahren und damit mehr als Fernsehen und Internet, die im bundesweiten Durchschnitt die Spitzenplätze als Informationsquellen belegen. Die ausführliche Analyse zur Informationsnutzung in Bayern steht hier zum Download bereit.

