DAB-Verbreitung für unserRadio und Radio Galaxy in Niederbayern verlängert

(München) Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 15. Oktober 2020 beschlossen, dem regionalen Gemeinschaftsprogramm unserRadio Passau/Deggendorf und dem Jugendangebot Radio Galaxy Passau/Deggendorf weiter Kapazitäten zur Verbreitung im DAB-Netz Niederbayern (Block 7D) zuzuweisen. Die Verlängerung gilt bis zum 31. Oktober 2030. Beide Programme werden simulcast via UKW und DAB verbreitet. unserRadio Passau/Deggendorf ist ein informationsorientiertes Lokalradio mit einem Musikmix aus Oldies und aktuelleren Songs. Radio Galaxy Passau/Deggendorf präsentiert sich als unterhaltsames und informatives Programm für junge Menschen aus der Region mit viel neuer Musik. Das Programm wird größtenteils aus Regensburg übernommen, die tägliche Morgensendung „Weck-WG“ aber lokal in Passau produziert.

