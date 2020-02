Medienrat verlängert Kapazitäten für landesweite DAB+-Angebote von Antenne Bayern und Rock Antenne

[München] Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 13. Februar 2020 die digitalen Datenkapazitäten der beiden landesweiten DAB+-Hörfunkangebote von Antenne Bayern und Rock Antenne um je um zehn Jahre verlängert: Sowohl die Zuweisungen für die in der Anbietergemeinschaft Antenne Bayern GmbH & Co. KG zusammengeschlossenen Anbieter als auch die für die Rock Antenne GmbH & Co. KG laufen nun bis 31. Oktober 2029. Während alle Genehmigungen seit Juli 2016 entfristet sind, ist die Zuweisung von Übertragungskapazitäten befristet, so dass hier eine neue Entscheidung zu treffen war. Da im landesweiten DAB-Versorgungsgebiet sechs Monate vor Ablauf des Zuweisungszeitraums keine Interessensbekundungen vorlagen, hatte die Landeszentrale keinen Anlass für eine öffentliche Ausschreibung der Kapazitäten gesehen.

