Kapazitäten im DAB-Netz Augsburg verlängert

[München] Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat die terrestrischen Kapazitäten einiger Sender im lokalen DAB-Versorgungsgebiet Augsburg bis zum 28. Februar 2030 verlängert: Hitradio RT1 der Anbieterin Hitradio RT1 Augsburg GmbH sowie Radio Fantasy der Anbieterin Radio Fantasy GmbH und um folgende DAB-only-Programme: rt1 in the mix der Anbieterin rt1.digital broadcast GmbH, Radio Fantasy Lounge der Anbieterin Radio Fantasy GmbH, Mega Radio der Anbieterin Mega Radio Bayern GmbH, Mega 80s der Anbieterin Mega Radio Bayern GmbH, Smart Radio der Anbieterin Auge & Ohr GmbH sowie Radio Augsburg der Anbieterin Digital Radio Augsburg GmbH. Alle Anbieter sind in der Vergangenheit durch ihr langjähriges finanzielles und inhaltliches Engagement für das terrestrische Digitalradio aufgefallen, begründete der BLM-Medienrat seine Entscheidung. Zudem bereichern sie die Vielfalt am Medienstandort Augsburg – mit Blick auf das Programm, aber auch in Bezug auf die Anbietervielfalt.

zur Pressemeldung