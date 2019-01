BLM-Präsident im Interview zum Thema DAB+ im Werbemarkt

[München] Das Fachdebattenportal Meinungsbarometer.info hat 2018 eine Debatte zur schwierigen DAB+ Vermarktung von DAB+ only – Programmen angestossen. Aktuell hat sich nun BLM-Präsident Siegfried Schneider in einem Interview zum Thema geäußert. Einen wichtigen Schritt sieht er in dem vom Europaparlament Mitte November auf den Weg gebrachten European Electronics Communication Code (ECC). Demnach müssen Autoradios in Neuwagen künftig digitalterrestrischen Radioempfang ermöglichen. Ein Anliegen der Landeszentrale sei es auch, die vielfältige bayerische Lokalrundfunklandschaft zu fördern. Deshalb unterstützt die BLM den Vorstoß der DAB+-Digitalkombi-Deutschland, digital-terrestrisch verbreitete Sender in das Vermarktungsangebot der beiden nationalen Vermarkter aufzunehmen. „Die Gemeinschaft der Medienanstalten beteiligt sich daher seit 2016 innerhalb einer Forschungsgemeinschaft an der sogenannten „DAB+-Reichweitenstudie“, die in diesem Jahr in den Regelbetrieb der ma Audio überführt wird. Damit werden voraussichtlich ab Mitte des Jahres vermarktungsrelevante Kennziffern für DAB+ zur Verfügung stehen“ so Schneider.

zum ganzen Interview