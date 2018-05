Sachsen schreibt Kapazitäten für DAB+ in Freiberg aus

[Leipzig] Der Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) gab in seiner Sitzung am 07.05.2018 grünes Licht zur Realisierung einer Ausschreibung von Übertragungskapazitäten im Rahmen einer zeitlich befristeten Erprobung mit Rundfunk und Telemedien im DAB+-Standard zur Versorgung des Stadtgebietes Freiberg. Es handelt sich hierbei um Restkapazitäten von zunächst mindestens 92 CU (Capacity Units), so dass gegenwärtig noch Platz für ein bis zwei Hörfunkprogramme oder Telemedien in Freiberg zur Verfügung steht.

