Positionspapier des Verband Lokaler Rundfunk in NRW e.V. zu DAB+

[Solingen] Der Verband Lokaler Rundfunk in Nordrhein-Westfalen e.V. (VLR) hat ein Positionspapier zu DAB+ in NRW vorgelegt und ist damit einer Aufforderung der Landesanstalt für Medien und NRW (LfM) nachgekommen. Der Lokalfunk in NRW teilt darin die skeptische Einschätzung gegenüber dem digitalen Verbreitungsweg DAB+. Dennoch wird erkannt, dass sich DAB+ in manchen Verbreitungsgebieten außerhalb NRWs zu entwickeln scheint und somit möglicherweise in den kommenden Jahren auch in NRW zu einem relevanten Verbreitungsweg neben UKW und Online werden könnte. Die Risiken, die weitere Entwicklung von DAB+ in NRW zu ignorieren oder zu verweigern und damit möglicherweise eine Entwicklung oder einen relevanten Zugang zu verpassen, stehen dem Risiko gegenüber, sich durch die Beteiligung an einer Weiterentwicklung von DAB+ in NRW selbst zu schaden. In Anlehnung an die bereits durch den VPRT formulierten Forderungen für einen Umstieg von UKW auf DAB+, formuliert der VLR daher Bedingungen, unter denen er seinen Mitgliedern einen koordinierten langfristigen Umstieg von UKW auf DAB+ empfehlen wird.

zum Positionspapier